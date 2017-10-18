На улице Инженерной в Пскове водитель «Лады» сбил женщину

За 17 октября на территории Псковской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых два человека погибло, 14 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 17 октября в 03.20 в Пскове у дома №10/6 по улице Инженерной водитель автомобиля «Лада Гранта» - молодой человек 1988 года рождения - сбил пешехода – женщину 1973 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В этот же день в 15.20 на 338-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Островском районе водитель автомобиля «Ауди 80» 1985 года рождения не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движение и совершил столкновение с автомобилем «АФ 474370» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «АФ» получил незначительные травмы, не госпитализирован, водитель «Ауди 80» скончался в приемном покое медицинского учреждения.

В 16.00 в Пскове на пересечении улиц Красноармейской и Юбилейной у дома №51 водитель автомобиля ВАЗ 21150 – девушка 1998 года рождения при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, выполняющему разворот, и совершила столкновение с автомобилем «Вольво S80» под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа-21150 получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей