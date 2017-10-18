По факту резонансного ДТП под Псковом, в котором погибла настоятельница Творожковского монастыря, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вчера на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, водитель автомашины «Ниссан» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством «Мерседес».

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля погибла на месте. Две женщины госпитализированы в Псковскую областную больницу. Еще пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время ОМВД России по Псковскому району проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Напомним, в ДТП погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона.

Источник: Псковская Лента Новостей