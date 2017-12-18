В результате ДТП на улице Коммунальной в Пскове крышка багажника «Ниссана» упала на стоящий «Форд»

Три автомобиля стали участниками ДТП на улице Коммунальной в Пскове 18 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 15.30 у дома 20 на улице Коммунальной водитель автомашины «Хендай Санта Фе» 1983 года рождения совершил столкновение с автомашиной «Ниссан» под управлением мужчины 1983 года рождения. После столкновения произошло падение крышки багажника «Ниссана» на стоящий «Форд Фокус». В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Хендая».

В 22.31 18 декабря произошло ДТП на улице Пушкинской в п. Пушкинские Горы с участием двух легковых автомобилей. Водитель автомашины «Форд Куга» 1980 года рождения на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ВАЗ-2193 под управлением молодого человека 1997 года рождения. В результате ДТП пострадали три пассажирки ВАЗа: 1995, 1994 и 1972 годов рождения.

Источник: Псковская Лента Новостей