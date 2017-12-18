Водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в КАМАЗ в Псковском районе

В 11.15 18 декабря на 4-м км автодороги Псков - Ваулино - Торошино произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «Ниссан» 1956 года рождения на опасном повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ.

Водитель «Ниссана» и его пассажирка 1950 года рождения доставлены в травмпункт Пскова. Еще одна пассажирка иномарки 1924 года рождения с травмами доставлена в районную больницу. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

Источник: Псковская Лента Новостей