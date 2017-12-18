Третьей жертвой ДТП в Великолукском районе стал пожилой водитель «Нивы»Стали известны подробности смертельного ДТП в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», 19 ноября на 5-м км автодороги ..13
08:58 В результате ДТП на улице Коммунальной в Пскове крышка багажника «Ниссана» упала на стоящий «Форд»
Тройное ДТП значительно затрудняет движение по улице Коммунальной
19.12.2017 16:22 ПЛН, Псков
Около 16.00 19 декабря три автомашины столкнулись у здания детской областной поликлиники в Пскове, у дома 33 на улице Коммунальной.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, джип и две легковые автомашины получили технические повреждения, занимают две полосы при движении в сторону Завеличья. Водители вынуждены объезжать их по встречной полосе, пересекая двойную сплошную линию.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати