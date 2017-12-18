Тройное ДТП значительно затрудняет движение по улице Коммунальной

Около 16.00 19 декабря три автомашины столкнулись у здания детской областной поликлиники в Пскове, у дома 33 на улице Коммунальной.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, джип и две легковые автомашины получили технические повреждения, занимают две полосы при движении в сторону Завеличья. Водители вынуждены объезжать их по встречной полосе, пересекая двойную сплошную линию.

Источник: Псковская Лента Новостей