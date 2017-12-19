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Нетрезвая женщина упала под колеса «Рено» в Великих Луках

20.12.2017 08:43 ПЛН, Псков

В 18.06 19 декабря на проспекте Ленина в городе Великие Луки произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины  «Рено Логан» совершил наезд на женщину 1960 года рождения, которая, находясь в нетрезвом состоянии, упала на проезжую часть. Пешеход госпитализирована.

Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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