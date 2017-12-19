Нетрезвая женщина упала под колеса «Рено» в Великих Луках

В 18.06 19 декабря на проспекте Ленина в городе Великие Луки произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «Рено Логан» совершил наезд на женщину 1960 года рождения, которая, находясь в нетрезвом состоянии, упала на проезжую часть. Пешеход госпитализирована.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







