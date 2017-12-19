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Пенсионерку сбил водитель «Газели» при движении задним ходом во дворе дома в Пскове
20.12.2017 09:02 ПЛН, Псков
19 декабря в 12.35 у дома 30 по улице Розы Люксембург водитель автомобиля ГАЗ-3302 при движении по прилегающей территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1935 года рождения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход с травмами доставлена в городскую больницу.
Источник: Псковская Лента Новостей
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