Подросток пострадал в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе. ФОТО19 декабря на трассе М-9 «Москва - Балтия» в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в 16.00 при...2
Подросток пострадал в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе. ФОТО
20.12.2017 09:14 ПЛН, Псков
19 декабря на трассе М-9 «Москва - Балтия» в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в 16.00 при движении в сторону г. Новосокольники 26-летний великолучанин, управляя автомобилем «Форд», при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Грантой».
«Ладой» управлял житель Пустошкинского района 1974 года рождения.
В результате аварии пострадал пассажир «Форд» - юноша 2000 года рождения.
Водители были трезвы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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