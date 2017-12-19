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Подросток пострадал в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе. ФОТО

20.12.2017 09:14 ПЛН, Псков

19 декабря на трассе М-9 «Москва - Балтия» в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в 16.00 при движении в сторону г. Новосокольники 26-летний великолучанин, управляя автомобилем «Форд», при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Грантой».

«Ладой» управлял житель Пустошкинского района 1974 года рождения.

В результате аварии пострадал пассажир «Форд» - юноша 2000 года рождения.

Водители были трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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