19 декабря на трассе М-9 «Москва - Балтия» в Великолукском районе произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в 16.00 при движении в сторону г. Новосокольники 26-летний великолучанин, управляя автомобилем «Форд», при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Грантой».

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







