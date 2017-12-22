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Водитель «Опеля» при повороте на перекрестке в Пскове не справился с управлением и врезался в «Шкоду»

25.12.2017 09:35 ПЛН, Псков

24 декабря 09.15 на перекрестке улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове водитель автомашины «Опель Астра» 1984 года рождения на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, при повороте направо не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной «Шкода Октавия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель «Шкоды» получил незначительные травмы, водитель «Опеля» не пострадал.

Водитель автомашины «Опель Астра» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

В 13.05 24 декабря на улице Гагарина в Опочке водитель автомашины «Лада Гранта» 1988 года рождения при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода - женщину 1951 года рождения. Пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.

Источник: Псковская Лента Новостей



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