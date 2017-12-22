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Серую «девятку» угнали в Стругокрасненском районе

25.12.2017 09:50 ПЛН, Псков

23 декабря в период времени с 01.00 до 09.55 от дома № 3 по ул. Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского района совершен угон автомобиля ВАЗ-2109, госномер О716ЕР/60, 1989 года выпуска, в кузове серого цвета. Об этом  Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

За 22 - 24 декабря на дорогах Псковской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения. Всего задержано 23 нетрезвых водителя.

22 декабря в 05.50 в Великих Луках у корпуса 1 дома №16 по проспекту Гагарина водитель автомобиля «Рено Флюенс» – молодой человек 1992 года рождения, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В тот же день, в 12.20 в Пскове у дома №29 по ул. М. Горького водитель автомобиль «Хендэ Крета» - женщина 1984 года рождения - совершила наезд на «Ладу Калину» под управлением девушки 1991 года рождения. В результате ДТП водитель «Лады» с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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