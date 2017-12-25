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«Хендай» врезался в ограждение моста в Островском районе, пострадали три человека

26.12.2017 08:49 ПЛН, Псков

В 14.07 25 декабря произошло ДТП на 17-м км автодороги Остров-Вышгородок в Островском районе с участием одного легкового автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «Хендай» 1978 года рождения не учел погодные условия и на закруглении дороги не справился с управлением.

Автомашину занесло, затем «Хендай» совершил столкновение с ограждением моста через реку Галинка. В результате ДТП водитель и пассажир 1988 года рождения доставлены в реанимацию Островской районной больницы,  пассажир 1980 года рождения госпитализирован в Псковскую областную больницу. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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