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«Хендай» врезался в ограждение моста в Островском районе, пострадали три человека
26.12.2017 08:49 ПЛН, Псков
В 14.07 25 декабря произошло ДТП на 17-м км автодороги Остров-Вышгородок в Островском районе с участием одного легкового автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «Хендай» 1978 года рождения не учел погодные условия и на закруглении дороги не справился с управлением.
Автомашину занесло, затем «Хендай» совершил столкновение с ограждением моста через реку Галинка. В результате ДТП водитель и пассажир 1988 года рождения доставлены в реанимацию Островской районной больницы, пассажир 1980 года рождения госпитализирован в Псковскую областную больницу.
Источник: Псковская Лента Новостей
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