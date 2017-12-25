«Хендай» врезался в ограждение моста в Островском районе, пострадали три человека

В 14.07 25 декабря произошло ДТП на 17-м км автодороги Остров-Вышгородок в Островском районе с участием одного легкового автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «Хендай» 1978 года рождения не учел погодные условия и на закруглении дороги не справился с управлением.

Автомашину занесло, затем «Хендай» совершил столкновение с ограждением моста через реку Галинка. В результате ДТП водитель и пассажир 1988 года рождения доставлены в реанимацию Островской районной больницы, пассажир 1980 года рождения госпитализирован в Псковскую областную больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей