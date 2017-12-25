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Две фуры столкнулись на трассе Р-23 в Плюсском районе
26.12.2017 08:57 ПЛН, Псков
В 09.26 25 декабря произошло ДТП на 189-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе с участием двух грузовых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель большегруза «Мерседес» 1975 года рождения, двигавшийся со стороны Пскова, не выбрал безопасную скорость движения и интервал до двигавшейся впереди фуры «Мерседес» с полуприцепом и совершил с ней столкновение.
Пострадал водитель первой фуры, не госпитализирован. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
Источник: Псковская Лента Новостей
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