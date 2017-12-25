Две фуры столкнулись на трассе Р-23 в Плюсском районе

В 09.26 25 декабря произошло ДТП на 189-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе с участием двух грузовых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель большегруза «Мерседес» 1975 года рождения, двигавшийся со стороны Пскова, не выбрал безопасную скорость движения и интервал до двигавшейся впереди фуры «Мерседес» с полуприцепом и совершил с ней столкновение.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







