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В Печорах неустановленный водитель «Ниссана» при совершении обгона врезался в «Ладу»

26.12.2017 10:34 ПЛН, Псков

25 декабря в 12.30 в Печорах у дома №52 по улице Юрьевской неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», при совершении обгона совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1956 года рождения, который осуществлял поворот налево.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Лады» получил незначительные травмы, не госпитализирован.
 
Всего за 25 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
 
Задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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