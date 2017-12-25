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В Печорах неустановленный водитель «Ниссана» при совершении обгона врезался в «Ладу»
26.12.2017 10:34 ПЛН, Псков
25 декабря в 12.30 в Печорах у дома №52 по улице Юрьевской неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», при совершении обгона совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1956 года рождения, который осуществлял поворот налево.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Лады» получил незначительные травмы, не госпитализирован.
Всего за 25 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
Задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии.
Источник: Псковская Лента Новостей
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