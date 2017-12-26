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Пассажирка маршрутки в Великих Луках пострадала в ДТП
27.12.2017 09:13 ПЛН, Псков
26 декабря в Великих Луках произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в 17.10 у дома 68 на улице 3-й Ударной армии. водитель автомобиля «Фольксваген» , местный житель 1968 года рождения, при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Газель», который двигался по маршруту № 7.
В результате столкновения пострадала пассажирка 2010 года рождения, от удара она упала и разбилась.
Водители трезвы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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