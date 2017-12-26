Пассажирка маршрутки в Великих Луках пострадала в ДТП

26 декабря в Великих Луках произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в 17.10 у дома 68 на улице 3-й Ударной армии. водитель автомобиля «Фольксваген» , местный житель 1968 года рождения, при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Газель», который двигался по маршруту № 7.

В результате столкновения пострадала пассажирка 2010 года рождения, от удара она упала и разбилась.

Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей