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Пассажирка маршрутки в Великих Луках пострадала в ДТП

27.12.2017 09:13 ПЛН, Псков

26 декабря в Великих Луках произошло ДТП. Как сообщили  Псковской Ленте Новостей в полиции города, в 17.10 у дома 68 на улице 3-й Ударной армии. водитель автомобиля «Фольксваген» , местный житель 1968 года рождения, при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу  автомобилю «Газель», который двигался по маршруту № 7.

В результате столкновения пострадала пассажирка 2010 года рождения, от  удара она упала и разбилась.

Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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