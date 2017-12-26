6-летняя девочка пострадала в тройном ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове

В 08.49 в Пскове на улице Яна Фабрициуса водитель автомобиля «Лендровер Дискавери» 1976 года рождения при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Рено Флюинс», который двигался во встречном направлении прямо.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, от удара «Рено» наехал на ВАЗ-21074.

В результате ДТП девочка 2011 года рождения получила ушибы мягких тканей, не госпитализирована. Ребенок находился в специальном удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.

После в травмпункт с ушибами обратились водитель «Рено» 1988 года рождения и пассажирка 1985 года рождение.

В 19.50 в Опочка на улице Второй Ленинской неустановленный водитель совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части. Пешеход получил ушибы и ссадины, не госпитализирован.

Водитель с места ДТП скрылся.

Источник: Псковская Лента Новостей