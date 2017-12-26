Водитель «Опеля» сбил пенсионерку и врезался в «ЗИЛ» в Великолукском районе. ФОТО25 декабря в Великолукском районе произошла авария. В 7.30 житель Великолукского района 1969 года рождения за рулем автомашины «Опель» не справился с управлением и попал в...7
В Опочке неустановленный водитель сбил пешехода
27.12.2017 12:11 ПЛН, Псков
26 декабря в 19.50 у дома 8 по ул. 2-я Ленинская в Опочке неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати