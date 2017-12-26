В Опочке неустановленный водитель сбил пешехода

26 декабря в 19.50 у дома 8 по ул. 2-я Ленинская в Опочке неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







