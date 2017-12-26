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В Опочке неустановленный водитель сбил пешехода

27.12.2017 12:11 ПЛН, Псков

26 декабря в 19.50 у дома 8 по ул. 2-я Ленинская в Опочке неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. 

В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей



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