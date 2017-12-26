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Сбитая на улице Вокзальной в Пскове пешеход госпитализирована с травмами

27.12.2017 15:40 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Вокзальной сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 27 декабря около 13.15 на нерегулируемом переходе у дома №42.

Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1960 года рождения, совершил наезд на женщину 1961 года рождения. Пострадавшая госпитализирована с ушибами, сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и гематомой глаз.

Водитель трезвый. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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