В Печорском районе водитель «Ауди» погиб после столкновения с большегрузом

Смертельное ДТП произошло 27 декабря на 22-м км автодороги Псков - Изборск - граница с Республикой Эстония. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Ауди 100» 1972 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «DAF».

В результате аварии водитель «Ауди» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей