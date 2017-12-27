В Печорском районе водитель «Ауди» погиб после столкновения с большегрузом

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28.12.2017 09:49 ПЛН, Псков
Смертельное ДТП произошло 27 декабря на 22-м км автодороги Псков - Изборск - граница с Республикой Эстония. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Ауди 100» 1972 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «DAF».
В результате аварии водитель «Ауди» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
Источник: Псковская Лента Новостей
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