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На трассе в Псковском районе водитель «Мерседеса» врезался в стоящий ГАЗ, а тот - в стоящий «Вольво»

28.12.2017 10:25 ПЛН, Псков

27 декабря на трассе в Псковском районе произошло тройное ДТП. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России, в 18.15 на 303-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Мерседес Бенц-1223» – мужчина 1981 года рождения, управляя транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ-Луидор 225000 под управлением мужчины 1959 года рождения, после чего ГАЗ врезался в стоящий впереди «Вольво-FH4х2» с прицепом LOHR под управлением молодого человека 1989 года рождения.
 
В результате ДТП пассажиры ГАЗа - мужчина 1971 года рождения и женщина 1955 года рождения - получили незначительные травмы, не госпитализированы. 
 
В Пскове в 19.30 у дома №58 по улице Коммунальной водитель автомобиля ВАЗ-21213 – мужчина 1974 года рождения - не справился с управлением, совершил наезд на опору с дорожными знаками и опрокинулся. В результате ДТП пассажирка 1973 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. 
 
Задержано шесть водителей в нетрезвом состоянии. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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