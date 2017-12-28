www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новый переход в Пскове Битва внедорожников в Кудяево Трезвый город Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Битва внедорожников в Кудяево Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Сети появилось видео столкновения двух иномарок на улице Коммунальной в Пскове

28.12.2017 18:48 ПЛН, Псков

В группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео столкновения двух иномарок на пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове.
 
 
Ранее сообщалось, что авария произошла в обед 28 декабря. Автомобили получили серьезные технические повреждения.
 
 
На записи видно, как один из автомобилей при повороте налево не пропустил второй, двигающийся прямо на разрешающий сигнал светофора.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 29 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31