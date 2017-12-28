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В Сети появилось видео столкновения двух иномарок на улице Коммунальной в Пскове
28.12.2017 18:48 ПЛН, Псков
В группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео столкновения двух иномарок на пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове.
Ранее сообщалось, что авария произошла в обед 28 декабря. Автомобили получили серьезные технические повреждения.
На записи видно, как один из автомобилей при повороте налево не пропустил второй, двигающийся прямо на разрешающий сигнал светофора.
Источник: Псковская Лента Новостей
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