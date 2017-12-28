Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer пострадали в ДТП на перекрестке Коммунальная - Петровская

Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer пострадали в ДТП на перекрестке Коммунальная - Петровская в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 28 декабря в 13.15. Женщина 1979 года рождения за рулем Mitsubishi ASX при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество движения автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением молодого человека 1997 года рождения, двигавшемуся во встречном направлении.

Водитель и пассажир Lancer получили травмы, не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей