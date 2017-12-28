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Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках

29.12.2017 09:34 ПЛН, Псков

28 декабря в 22.20  на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 22 на улице Вокзальной в Великих Луках водитель «Рено»,  местный житель 1973 года рождения, сбил женщину 1962 года рождения, которая переходила дорогу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей  в ГИБДД г. Великие Луки, в результате ДТП женщина получила травмы,  в больницу ее доставил сам виновник  аварии. 

На момент произошедшего он был трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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