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Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках
29.12.2017 09:34 ПЛН, Псков
28 декабря в 22.20 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 22 на улице Вокзальной в Великих Луках водитель «Рено», местный житель 1973 года рождения, сбил женщину 1962 года рождения, которая переходила дорогу.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД г. Великие Луки, в результате ДТП женщина получила травмы, в больницу ее доставил сам виновник аварии.
На момент произошедшего он был трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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