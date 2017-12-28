Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках

28 декабря в 22.20 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 22 на улице Вокзальной в Великих Луках водитель «Рено», местный житель 1973 года рождения, сбил женщину 1962 года рождения, которая переходила дорогу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД г. Великие Луки, в результате ДТП женщина получила травмы, в больницу ее доставил сам виновник аварии.

На момент произошедшего он был трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей