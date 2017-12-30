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Смертельное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
30.12.2017 10:50 ПЛН, Псков
Фотографии с места смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, предоставила Псковской Ленте Новостей пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Напомним, около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается.
Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.
Источник: Псковская Лента Новостей
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