Смертельное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Фотографии с места смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, предоставила Псковской Ленте Новостей пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Напомним, около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается.

Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.

Источник: Псковская Лента Новостей