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В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП на Рижском проспекте

30.12.2017 14:31 ПЛН, Псков

Очевидцев смертельного ДТП, произошедшего утром 30 декабря на Рижском проспекте в Пскове, ищет полиция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, граждан, которые стали очевидцами произошедшего, просят обращаться по телефону 02.

Напомним, сегодня около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается.

Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.

Источник: Псковская Лента Новостей



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