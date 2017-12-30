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В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП на Рижском проспекте
Очевидцев смертельного ДТП, произошедшего утром 30 декабря на Рижском проспекте в Пскове, ищет полиция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, граждан, которые стали очевидцами произошедшего, просят обращаться по телефону 02.
Напомним, сегодня около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается.
Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.
Источник: Псковская Лента Новостей