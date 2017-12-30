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Пользователи соцсетей соболезнуют из-за гибели трех молодых псковичей в ДТП на Рижском проспекте

30.12.2017 16:54 ПЛН, Псков

Пользователи соцсети «ВКонтакте» соболезнуют из-за гибели трех молодых псковичей в ДТП на Рижском проспекте, произошедшем рано утром 29 декабря. На стене одного из погибших, Александра Б., его друзья и одноклассники оставляют сообщения в память о нем:

«Ты был очень хорошим другом ,я тебя не забуду .Пусть земля тебе будет пухом!»

«Сашенька мы будем помнить тебя всегда!!!»

«Как больно когда уходят молодые... Такой улыбчивый, красивый, добродушный... Ещё столько было всего впереди, вся жизнь... Соболезнования родным, близким... Пусть земля тебе будет пухом!»

«Я всегда буду тебя помнить друг»

«Господи, это был замечательный человек.... Человек с постоянной улыбкой на лице!!!Человек, который всегда мог поддержать и развеселить!!! Человек, который стремился к лучшему и знал свои жизненные цели!!!Человек, у которого сложилась бы лучшая жизнь!!!!».

На стене страниц двух других парней, погибших в ДТП — Артема Г. И Владислава О., нет возможности оставлять сообщения.

Напомним, сегодня около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается.

Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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