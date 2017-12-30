Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центраДорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло во вторник, 2 января, в Пушкинских Горах. Фото: Подслушано Пушкинские Горы ..5
30.12.2017 16:54 Пользователи соцсетей соболезнуют из-за гибели трех молодых псковичей в ДТП на Рижском проспекте123
Серия ДТП произошла утром во вторник на дорогах Псковской области
02.01.2018 12:44 ПЛН, Псков
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий ряда дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона.
Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, в 10:42 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 32 км автодороги Опочка-Полоцк с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
В 10:15 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, Логозовская волость, п. Неёлово с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
В 10:11 поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 440 км трассы Р-23 с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
В 10:07 поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 36 км автодороги Опочка-Полоцк с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати