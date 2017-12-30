Серия ДТП произошла утром во вторник на дорогах Псковской области

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий ряда дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона.

Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, в 10:42 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 32 км автодороги Опочка-Полоцк с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 10:15 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, Логозовская волость, п. Неёлово с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

В 10:11 поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 440 км трассы Р-23 с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 10:07 поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 36 км автодороги Опочка-Полоцк с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей