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Серия ДТП произошла утром во вторник на дорогах Псковской области

02.01.2018 12:44 ПЛН, Псков

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий ряда дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона.
 
Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, в 10:42 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу:  Себежский район, 32 км автодороги Опочка-Полоцк с участием  одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
 
В 10:15 поступило сообщение о ДТП по адресу:  Псковский район, Логозовская волость, п. Неёлово с участием  одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
 
В 10:11 поступило сообщение о ДТП по адресу:  Опочецкий район, 440 км трассы Р-23 с участием  одного легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.   
 
В 10:07 поступило сообщение о ДТП по адресу:  Себежский район, 36 км автодороги Опочка-Полоцк с участием  одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. 
 
Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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