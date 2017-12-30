Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центраДорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло во вторник, 2 января, в Пушкинских Горах. Фото: Подслушано Пушкинские Горы ..6
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Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центра
02.01.2018 13:38 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло во вторник, 2 января, в Пушкинских Горах.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, КАМАЗ с песком опрокинулся около 13.20.
ДТП произошло на перекрестке улиц Аэродромной и Новоржевской напротив Научно-культурного центра Пушкинского заповедника.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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