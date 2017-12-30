www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новый переход в Пскове Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Битва внедорожников в Кудяево Трезвый город Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Коды регионов на автономерах Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Битва внедорожников в Кудяево На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центра

02.01.2018 13:38 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло во вторник, 2 января, в Пушкинских Горах.
 
 
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, КАМАЗ с песком опрокинулся около 13.20.
 
ДТП произошло на перекрестке улиц Аэродромной и Новоржевской напротив Научно-культурного центра Пушкинского заповедника.
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31