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В Пскове и Островском районе сбиты пешеходы

02.01.2018 19:33 ПЛН, Псков

Пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации последствий ДТП в Пскове и Островском районе. 
 
Как информирует Главное управление МЧС России по региону, в 17:50 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу:  г. Псков, ул. Р. Люксембург с участием  легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека. 
 
В 17:43 поступило сообщение о ДТП по адресу:  Островский район, Воронцовская волость, д. Погорелка наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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