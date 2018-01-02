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В Пскове и Островском районе сбиты пешеходы
02.01.2018 19:33 ПЛН, Псков
Пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации последствий ДТП в Пскове и Островском районе.
Как информирует Главное управление МЧС России по региону, в 17:50 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, ул. Р. Люксембург с участием легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
В 17:43 поступило сообщение о ДТП по адресу: Островский район, Воронцовская волость, д. Погорелка наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
Источник: Псковская Лента Новостей
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