В Пскове и Островском районе сбиты пешеходы

Пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации последствий ДТП в Пскове и Островском районе.

Как информирует Главное управление МЧС России по региону, в 17:50 2 января поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, ул. Р. Люксембург с участием легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

В 17:43 поступило сообщение о ДТП по адресу: Островский район, Воронцовская волость, д. Погорелка наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей