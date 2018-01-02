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Водитель «Лады» не пропустил такси в Великих Луках, пострадали два пассажира

03.01.2018 11:03 ПЛН, Псков

Около 6.40 3 января в Великих Луках произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в  пресс-службе ГИБДД города, на одном из главных перекрестков города: пересечении проспекта Ленина и улицы Некрасова водитель 1979 года рождения за рулем «Лады» при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомашину службы такси.

В результате столкновения пострадали два пассажира «Лады», их доставили в больницу. Водители трезвы.

Отметим, что в это время суток светофоры на данном перекрестке  не работают.

Источник: Псковская Лента Новостей



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