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Водитель «Лады» не пропустил такси в Великих Луках, пострадали два пассажира
03.01.2018 11:03 ПЛН, Псков
Около 6.40 3 января в Великих Луках произошла авария. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД города, на одном из главных перекрестков города: пересечении проспекта Ленина и улицы Некрасова водитель 1979 года рождения за рулем «Лады» при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомашину службы такси.
В результате столкновения пострадали два пассажира «Лады», их доставили в больницу. Водители трезвы.
Отметим, что в это время суток светофоры на данном перекрестке не работают.
Источник: Псковская Лента Новостей
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