В Пскове водитель «Ауди» сбил девочку, которая перебегала дорогу на красный свет

3 января в Пскове в 18.00 на ул. Леона Поземского, д.8 водитель автомобиля «Ауди А6» - мужчина 1965 года рождения, совершил наезд на пешехода – девочку 2004 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход перебегала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель трезвый.

В этот же день в Пскове в 18.03 на ул. Леона Поземского д.60 водитель автомобиля «Ауди А4» - молодой человек 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода – девушку 1994 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована в городскую больницу. Водитель трезвый.

Источник: Псковская Лента Новостей