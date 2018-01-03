Два водителя и пассажир скончались в авариях на трассе в Островском и Невельском районах

Смертельные ДТП произошли в Псковской области 2 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Островском районе в 20.05 на 326 км шоссе Санкт-Петербург-Невель водитель автомобиля «Форд Мондео» – мужчина 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Етти» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины «Форд Модео» на месте ДТП погиб. Пострадали Водитель автомобиля «Шкода Етти», доставлен в Островскую ЦРБ; пассажиры автомобиля «Шкода Етти» – женщина 1984 года рождения и мальчик 2012 года рождения госпитализированы в Островскую ЦРБ. Водитель «Шкоды» трезв.

В Невельском районе в 21.20 на 493 км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – мужчина 1978 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом «Фольксваген T46» под управлением гражданина 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена Поло» скончался на месте ДТП, пассажир «Фольксвагена Поло» - мужчина 1987 года рождения скончался на месте ДТП, пассажир автобуса «Фольксваген» - мужчина 1962 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей