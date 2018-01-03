www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Трезвый город Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Бермудский треугольник для псковских дорожников Битва внедорожников в Кудяево Коды регионов на автономерах Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Трезвый город На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Трезвый город
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Два водителя и пассажир скончались в авариях на трассе в Островском и Невельском районах

05.01.2018 17:02 ПЛН, Псков

Смертельные ДТП произошли в Псковской области 2 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Островском районе в 20.05 на 326 км шоссе Санкт-Петербург-Невель водитель автомобиля «Форд Мондео» – мужчина 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Етти» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины «Форд Модео» на месте ДТП погиб. Пострадали Водитель автомобиля «Шкода Етти», доставлен в Островскую ЦРБ; пассажиры автомобиля «Шкода Етти» – женщина 1984 года рождения и мальчик 2012 года рождения госпитализированы в Островскую ЦРБ. Водитель «Шкоды» трезв.

В Невельском районе в 21.20 на 493 км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – мужчина 1978 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом «Фольксваген T46» под управлением гражданина 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена Поло» скончался на месте ДТП, пассажир «Фольксвагена Поло» - мужчина 1987 года рождения скончался на месте ДТП, пассажир автобуса «Фольксваген» - мужчина 1962 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31