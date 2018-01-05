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В Пскове на Рижском проспекте сбит пешеход

06.01.2018 09:38 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу, 6 января, в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, сообщение о ДТП на Рижском проспекте поступило в 08:45. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

По сообщениям очевидцев ДТП, водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в районе магазина "Корона".

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Псковская Лента Новостей



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