В Пскове на Рижском проспекте сбит пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу, 6 января, в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, сообщение о ДТП на Рижском проспекте поступило в 08:45. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

По сообщениям очевидцев ДТП, водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в районе магазина "Корона".

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Псковская Лента Новостей