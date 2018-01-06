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05.01.2018 17:02 Два водителя и пассажир скончались в авариях на трассе в Островском и Невельском районах 3
Два человека погибли в результате лобового столкновения в Невельском районе
07.01.2018 12:05 ПЛН, Псков
Около 11:20 в Невельском районе на трассе Невель-Усвяты произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля Hyundai Sonata, который выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.
Водитель Hyundai и его пассажирка в результате столкновения скончались. По предварительным данным, водитель УАЗ, который был в автомобиле один, не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Источник: Псковская Лента Новостей
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