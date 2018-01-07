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Стали известны подробности смертельного ДТП в Невельском районе

08.01.2018 11:41 ПЛН, Псков

Стали известны подробности смертельного ДТП в Невельском районе, которое произошло днем 7 января.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля Hyundai Sonata 1984 года рождения не учел дорожные и метеорологическая условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем УАЗ под управлением мужчины 1970 года рождения.
 
В результате аварии погибли водитель Hyundai Sonata и пассажирка 1990 года рождения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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