Стали известны подробности смертельного ДТП в Невельском районе

смертельного ДТП в Невельском районе, которое произошло днем 7 января. Стали известны подробности, которое произошло днем 7 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля Hyundai Sonata 1984 года рождения не учел дорожные и метеорологическая условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем УАЗ под управлением мужчины 1970 года рождения.

В результате аварии погибли водитель Hyundai Sonata и пассажирка 1990 года рождения.

Источник: Псковская Лента Новостей