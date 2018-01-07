На улице Алехина в Пскове сбит пешеход

Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?

Да, помогает если она на впереди идущей машине. Делаю дистанцию больше

Да, один раз в меня чуть не врезались

Конечно помогает – спасает от штрафа

Нет, она закрывает обзор на заднем стекле

Не знаю, у меня «Л» - летняя/липучка







