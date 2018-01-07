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На улице Алехина в Пскове сбит пешеход
08.01.2018 14:06 ПЛН, Псков
8 января в 12.37 в Пскове на улице Алехина был сбит пешеход.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
В связи со случившемся спасатели напоминают телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
Источник: Псковская Лента Новостей
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