На трассе в Плюсском районе пожилой водитель «ВАЗа» столкнулся со «Шкодой» и погиб

8 января в 9.05 на 199-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ 21074» - мужчина 1939 года рождения, двигаясь со стороны Пскова, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабиа» под управлением мужчины 1985 года рождения.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте, водитель «Шкоды» госпитализирован. В отечественном автомобиле находилась пассажирка 1939 года рождения, не госпитализирована.