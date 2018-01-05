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На трассе в Плюсском районе пожилой водитель «ВАЗа» столкнулся со «Шкодой» и погиб

8 января в 9.05 на 199-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ 21074» - мужчина 1939 года рождения, двигаясь со стороны Пскова, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабиа» под управлением мужчины 1985 года рождения.