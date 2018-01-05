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«Газель» переехала лежащего на дороге мужчину в Псковском районе

9 ДТП произошло на дорогах Псковской области в период с 5 по 8 января. 3 человека погибли, 8 получили травмы разной степени тяжести. Задержано 32 нетрезвых водителя.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

У дома 16 на ул. Шоссейной в Новосокольниках 5 января в 03.10 водитель «Рено Дастер», мужчина 1967 года рождения, совершил наезд на пешехода – молодого человека 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении посередине проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

6 января в 08.40 у д. 41 по Рижскому проспекту в Пскове водитель «Рено-Логан», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд на женщину 1943 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в городскую больницу.

8 января в Псковском районе в 22.15 на 13 км автодороги Подборовье-Лопатово-Боровичи водитель «Газели», мужчина 1985 года рождения, совершил наезд на пешехода – мужчину 1986 года рождения, который лежал на проезжей части. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В период с 3 до 6 января от дома 19 по Октябрьскому проспекту в Пскове угнали автомобиль ВАЗ-21058, без г.р.з., в кузове синего цвета.