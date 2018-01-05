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Молодые псковичи, погибшие в ДТП в канун Нового года, не были пристегнуты

Трое молодых псковичей, погибших в ДТП в конце декабря, не были пристегнуты. Об этом сообщил глава города Пскова Иван Цецерский на сегодняшнем общегородском совещании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



В целом, по его словам, новогодние праздники в Пскове прошли без чрезвычайных происшествий. «Исключение составило смертельное ДТП, в результате которого скончалось 3 человека. Погибли те, кто не был пристегнут. Девушка была пристегнута и отделалась переломом», - рассказал глава города. Кроме того, по его словам, молодой человек, сидевший за рулем, не имел водительских прав.

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В числе трагедий начавшегося года глава Пскова отметил ДТП, в результате которого погиб депутат Валентин Каленский.