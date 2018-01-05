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Бывший худрук Псковского драмтеатра Василий Сенин попал в ДТП в Испании

Бывший художественный руководитель Псковского драмтеатра Василий Сенин попал в ДТП в Испании. Об этом он сообщил 8 января на своей странице в фейсбуке.

«Всем привет;) я жив и практически здоров, не помню что было 1,5 часа после аварии и саму аварию. Все остальное помню», - сообщил Василий Сенин и поздравил своих подписчиков с прошедшим Рождеством.

«Я сегодня всех очень люблю, цените жизнь - она самое главное! Спасибо, 7 января я получил второй шанс, получается», - написал он.

Напомним, Василий Сенин работал художественным руководителем Псковского драмтеатра с января 2013 года по март 2015 года.