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Велосипедист попал под колеса автомашины на Северной объездной автодороге

В 23.05 10 января поступило сообщение о ДТП на 6-м км Северной объездной автодороги в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, совершен наезд на велосипедиста. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

В 16.45 у дома 21 по Октябрьскому проспекту в Пскове водитель 1979 года рождения за рулем автомашины «Опель Зафира» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода - женщину 1948 года рождения, которая также переходила дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу. Женщина получила перелом, не госпитализирована.

В 10.45 у дома 38 по улице Кузбасской дивизии в Пскове водитель автомашины «Фольксваген Поло» - женщина 1980 года рождения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомашине «Ауди А6», двигавшейся во встречном направлении. Водитель «Поло» получила травмы, не госпитализирована.