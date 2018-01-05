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Audi наехала на стоящий Hyundai на Рижском проспекте к Пскове

10 января в 18.10 в Пскове у дома №86 по Рижскому проспекту водитель «Audi -100» – молодой человек 1991 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим и совершил наезд на стоящий автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1987 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель Hyundai получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В целом за 9 и 10 января на дорогах Псковской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы разной степени тяжести. За рулем задержано 8 нетрезвых водителей. Также зафиксирован один угон. В период с 21.45 8 января до 07.20 9 января от дома №98 по ул. Инженерной в Пскове совершен угон автомобиля ВАЗ-21150 (г.р.з. Е189КВ/60) в кузове темно-зеленого цвета.