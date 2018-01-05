АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове ищут свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей

В Пскове устанавливаются очевидцы резонансного ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в областном центре 30 декабря около 04.55 у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением, выехал на левую обочину, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Смотрите также Смертельное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

Свидетелей произошедшего дорожно-транспортного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону: 59-63-58.