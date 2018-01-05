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Продолжается розыск очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в Пскове 30 декабря

УМВД России по Псковской области продолжает розыск очевидцев резонансного ДТП в Пскове, жертвами которого стали три человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия находится в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову.

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Напомним, в областном центре 30 декабря 2017 года около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего ДТП просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.