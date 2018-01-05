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Женщина не позаботилась о фликере и попала под фуру в Великолукском районе

15 января в 18.00 в Великолукском районе произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», 52-летний великолучанин, управляя большегрузом с прицепом, совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части.

В результате наезда женщина с переломами и телесными повреждениями доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД установили личность пешехода, ей оказалась жительница Великолукского района 1982 года рождения. В темное время суток она передвигалась без светоотражающих элементов на одежде.

Водитель был трезв.