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В Невеле неизвестный водитель на «семерке» врезался в жилой дом

ДТП произошло 16 января у дома №8 по улице Рошаля в Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, вчера в 3.00 неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом.

В результате ДТП пассажир «семерки» - молодой человек 1998 года рождения - с полученными травмами госпитализирован.

Всего за минувшие сутки на дорогах Псковской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека. Задержано 10 нетрезвых водителей.