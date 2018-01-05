АвтоМир / Происшествия / ДТП

«БМВ» вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе, водитель погиб

В 12.10 17 января произошло ДТП на 198-м км трассы Р-23 в Плюсском районе с участием легкового автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27-летний водитель автомашины «БМВ» не справился с управлением, автомобиль выехал в левый кювет по ходу движения. Водитель погиб на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Также пострадал пассажир 1968 года рождения. С переломами и ушибами он доставлен в областную больницу.

В 13.20 17 января на 256-м км трассы Р-23 в Стругокрасненском районе женщина 1985 года рождения за рулем автомашины «Хендай Солярис» при обгоне попутного транспорта не справилась с управлением, автомобиль совершил съезд в левый кювет и врезался в дерево. Водитель была доставлена в больницу, но госпитализации не потребовалось.