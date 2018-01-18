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В Палкино Mitsubishi совершил наезд на 80-летнюю старушку, сдавая назад

17 января в 15.00 в Палкино, у дома №4 по Почтовому переулку водитель автомобиля Mitsubishi Galant, мужчина 1963 года рождения, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода - женщину 1938 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Всего за минувшие сутки на дорогах Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили ранения различной степени тяжести.

Задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии.