АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Великих Луках ищут водителя вишневой иномарки, который сбил женщину и скрылся

Утром 18 января в Великих Луках сбили пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД города, неустановленный водитель, предположительно, управляя иномаркой вишневого цвета, совершил наезд на женщину.

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Стадионной напротив кафе «Встреча». Этот пешеходный переход не регулируется и плохо освещен. Как отметили в ведомстве, женщина сама после аварии обратилась в больницу, а автомобилист после наезда даже не остановился и не узнал о ее самочувствии.

Смотрите также Великолучанина обокрали в кафе «Встреча»

ГИБДД города разыскивает виновника аварии, а также свидетелей произошедшего. Информацией можно поделиться по телефону дежурной части: 7-51-41 или 02.