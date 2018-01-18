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За последнюю неделю псковские спасатели 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП

С 11 по 17 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека, пятеро пострадали. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование не производилось.

Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, двум гражданам была оказана иная помощь. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.