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Установлен водитель, который утром 18 января сбил на пешеходном переходе в Великих Луках женщину и скрылся

В Великих Луках установили водителя, который 18 января утром сбил женщину.

Напомним, 18 января около 8.00 на нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный автомобилист сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход обратилась в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, вечером того же дня был установлен виновник аварии. Им оказался местный житель 1951 года рождения, безработный. Он передвигался на момент аварии на автомобиле «Фольксваген Джетта».

В отношении мужчины составлены два административных протокола. По данному факту проводится проверка.